Bondscoach Albanië houdt het voor gezien

Irak bewijst Van Marwijk goede dienst met gelijkspel tegen Japan

18:06 Japan heeft in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Irak twee punten laten liggen. De in Teheran in Iran gespeelde wedstrijd eindigde in 1-1. Japan had bij een zege een grote stap gezet op weg naar deelname aan het WK. Nu wordt het nog spannend.