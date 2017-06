Bosz kan Reus pas na de winter inzetten

Goal en assist Ajacied Younes bij zevenklapper Duitsland

22:46 Amin Younes heeft vanavond een mooi basisdebuut beleefd in de Duitse nationale ploeg. De Ajacied had in Neurenberg met een goal en een assist een flink aandeel in de 7-0 overwinning van 'Die Mannschaft' op het nog puntloze San Marino.