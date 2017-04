Chelsea schudt Manchester City af in titelstrijd

Nummer drie Liverpool zag de achterstand op de koploper oplopen tot twaalf punten. De thuiswedstrijd tegen Bournemouth leverde niet meer dan een punt op: 2-2.



Voor Liverpool, met Georginio Wijnaldum in het basisteam, kwamen Philippe Coutinho (1-1) en Divock Origi (2-1) tot scoren. Joshua King bracht in de 86ste minuut de gelijkmaker op zijn naam namens de bezoekers.



Arsenal won met 3-0 in de Londense derby tegen West Ham United. Mesut Özil, Theo Walcott en Olivier Giroud kwamen na de rust tot scoren. Voor de ploeg van coach Arsène Wenger was het de eerste competitiezege in vier duels. Arsenal staat vijfde op de ranglijst met evenveel punten als nummer zes Manchester United.



Hull City won thuis met 4-2 van Middlesbrough. Voor de bezoekers kwam Marten de Roon tot scoren.