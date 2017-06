City-talent Gabriel Jesus breekt oogkas na botsing met ploeggenoot

De Argentijnse verdediger Otamendi ging in de slotfase wel erg ruw een duel met Jesus aan en blesseerde daarbij zijn ploeggenoot van City, die per brancard van het veld moest.

De jonge Braziliaan kwam afgelopen winter naar Manchester City. Hij beleefde een spectaculaire entree in de Premier League, maar raakte ook al snel geblesseerd. In de slotfase van het seizoen maakte Jesus zijn rentree. In tien competitieduels tekende hij voor zeven doelpunten.