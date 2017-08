Costa voelt zich 'als een crimineel' behandeld door Chelsea

De manier waarop Costa te horen kreeg dat hij niet meer in de plannen van coach Antonio Conte voorkomt is opvallend. Tijdens zijn vakantie in geboorteland Brazilië kreeg de Spaans international een sms'je met de mededeling dat hij bij dit seizoen geen deel meer zou uitmaken van de selectie.



,,Ik heb de sms met opzet niet gewist, zodat ik niet beschuldigd kan worden van liegen. Conte gaf me de mededeling dat hij niet meer op me rekent en wenste me veel succes in de toekomst. Dat was het. Ik ben geen crimineel. Na alles wat ik voor de club heb gedaan, is het niet eerlijk dat ik zo wordt behandeld."



,,Ik wacht op het moment dat Chelsea me laat gaan. Ik wilde helemaal niet weg, maar als de manager je niet meer nodig heeft, weet je dat je moet gaan."