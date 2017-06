Cristiano Ronaldo wordt vervolgd voor belastingfraude

Neymar de duurste, Ronaldo niet in top-10

11:30 Niet Cristiano Ronaldo of Lionel Messi, maar Neymar is de duurste voetballer ter wereld. De 25-jarige Braziliaan is maar liefst 210,7 miljoen euro waard. Ronaldo haalt zelfs de top-10 niet. De eerste Nederlander staat op plaats 57.