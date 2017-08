De Vrij en co maken doldwaze slotfase goed en pakken de Supercup

Ciro Immobile, vorig seizoen in de competitie 23 maal trefzeker, maakte de eerste twee doelpunten voor Lazio. De spits opende in de 32e minuut vanaf de strafschopstip de score. Het tweede doelpunt noteerde Immobile in de 54e minuut. Paulo Dybala scoorde in de 85e minuut uit een vrije trap tegen, en even later benutte de Argentijn een strafschop: 2-2. Lazio kwam de klap te boven, en Alessandro Murgia bezorgde zijn ploeg kort voor het eindsignaal (in de 93e minuut) toch nog de zege: 3-2.



Juventus won vorig seizoen zowel de landstitel als de beker, en verloor de finale van de Champions League van Real Madrid. Lazio mocht de Supercup spelen als verliezend bekerfinalist. In de finale van de beker was Juventus in mei met 2-0 te sterk voor Lazio.



De Vrij vormde samen met Stefan Daniel Radu en Wallace de driemansdefensie van Lazio. Wesley Hoedt bleef op de bank bij de Romeinen.