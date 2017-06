Deze vaders en zoons gingen de Hoogma's voor in de Bundesliga

Justin Hoogma treedt met zijn transfer van Heracles naar Hoffenheim in de voetsporen van zijn vader Nico-Jan, die tussen 1998 en 2004 bij HSV voetbalde. Zij zijn niet de enige vader-zoon combinatie in de Bundesliga. De vijf bekendste voorbeelden.

Wlodi en Ebi Smolarek

Volledig scherm Wlodi en Ebi SMOLAREK. De twee voormalige Feyenoorders zijn de enige vader en zoon die in de Bundesliga én de eredivisie speelden. De in 2012 overleden Wlodi stond twee jaar onder contract bij Eintracht Frankfurt voor hij in 1988 naar Rotterdam verkaste. Zoon Ebi, die het net als pa schopte tot international van Polen, begon zijn profloopbaan bij Feyenoord. Die club verruilde hij in de winterstop van het seizoen 2004-2005 voor Borussia Dortmund, waarvoor hij in 2,5 jaar 79 competitieduels (25 goals) afwerkte.

Franz en Stephan Beckenbauer

Als zoon van De Keizer bleef Stephan Beckenbauer altijd in de schaduw van zijn wereldberoemde vader, die met Bayern München en de nationale ploeg alles won wat er te winnen viel en zelfs met rivaal HSV nog een keer landskampioen werd. De middenvelder kwam niet verder dan de amateurs van Bayern, maar haalde wel de Bundesliga. Voor FC Saarbrücken speelde hij in het seizoen 1992-1993 twaalf duels op het hoogste niveau. Stephan Beckenbauer, die al vroeg moest stoppen vanwege een knieblessure, overleed in 2015 op 46-jarige leeftijd aan een hersentumor.

Souleyman en Leroy Sané

Als speler van SC Freiburg, waar hij een aanval vormde met de huidige Duitse bondscoach Joachim Löw, werd Senegalees international Souleyman Sané de eerste buitenlander die topscorer werd van de Tweede Bundesliga. Sané maakte daarna naam op het hoogste niveau bij FC Nürnberg en SG Wattenscheid, de club waar zijn in Duitsland geboren zoon in de jeugd begon. Leroy Sané, als speler van Schalke reeds opgeroepen door Löw, is inmiddels een vedette in de Premier League bij Manchester City.

Bum Kun en Du Ri Cha

Bum Kun Cha maakte als eerste Aziatische voetbalster in Europa tussen 1979 en 1989 furore bij Eintracht Frankfurt en Bayer Leverkusen. De Zuid-Koreaanse aanvaller won met beide clubs de UEFA Cup. Zijn in Frankfurt geboren zoon Du Ri kwam als voorhoedespelers net iets tekort, maar werd als middenvelder/verdediger net als pa international. In de Bundesliga speelde hij voor Arminia Bielefeld, Eintracht Frankfurt en Fortuna Düsseldorf.

Miroslav en Michal Kadlec

De Tsjechische verdediger Miroslav was in de jaren 90 acht seizoenen lang één van de gezichtsbepalende spelers van FC Kaiserslautern. Met die club veroverde de vrije trappenspecialist in 1991 en 1998 de landstitel. Zoon Michal, net als zijn vader een verdediger én international, lukte dat net niet. Met Bayer Leverkusen werd hij in 2011 tweede achter Borussia Dortmund. Kadlec junior speelt inmiddels weer voor Sparta Praag, de club waar hij zijn loopbaan begon.