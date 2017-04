Grappen over Arsenal na overtreden regels: 'Al jaren geen aanvoerder'

De blunder was voor veel fans van Arsenal weer een reden om aan te kaarten hoe hun club ervoor staat. ,,Dit is weer eens bewijs dat we geen leiders in ons team hebben. Wenger heeft het niet meer onder controle," was een van de reacties. Een andere supporter stelde dat Arsenal al sinds het vertrek van Patrick Vieira geen echte aanvoerder meer heeft.



De laatste keer dat de vaste aanvoerder (Mikel Arteta) in de basis begon, was op 22 november 2014. De Duitse verdediger Per Mertesacker is sinds de start van dit seizoen de clubcaptain bij Arsenal, maar hij kwam dit seizoen nog geen minuut in actie. Zijn voorgangers Mikel Arteta en Thomas Vermaelen (beiden twee seizoenen clubcaptain) waren al net zo blessuregevoelig. Daarvoor was Robin van Persie in het seizoen 2011/2012 de vaste aanvoerder van Arsenal, maar hij vertrok daarna naar Manchester United.