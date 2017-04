Hans Mulder vertrekt per direct bij Eldense na mogelijke matchfixing

De Nederlander Hans Mulder, die sinds januari bij de Spaanse club speelt en in de bewuste wedstrijd in de basis stond, heeft meteen aangegeven per direct te vertrekken. ,,Ik ben hier per direct gestopt, omdat ik hier helemaal niets mee te maken wil hebben", vertelt de oud-speler van NEC, Willem II en RKC aan Fox Sports.

Cheikh Saad wond er twee dagen na het bizarre duel geen doekjes om ,,Er zijn vier spelers in onze selectie die betrokken zijn bij matchfixing. Het maakt me niet uit wat de consequenties zijn, maar ik zal die vier namen naar buiten brengen," sprak de spits uit Mauritanië uit tegen radiostation El Mon de Rac1.

Saad denkt niet dat spelers van FC Barcelona B waren betrokken bij matchfixing. ,,Zij deden gewoon wat ze moeten doen, doelpunten maken. Ik stond voor de wedstrijd in de kleedkamer op het punt om op de vuist te gaan met die vier spelers van ons. Een halfuur voor de wedstrijd stond ik nog in de basis, maar ik kreeg van de opdracht te horen dat ik niet mocht scoren. Even later stond ik er niet meer in. Ik weet zeker dat de coach er ook van wist. Hij zei dat ik naast hem op de bank moest gaan zitten en ik zei dat ik dat niet wilde."

Volledig scherm De spelers van CD Eldense in betere tijden: feestvierend na hun eerste overwinning van het seizoen in oktober 2016. © Twitter

Gebrek aan intensiteit

David Aguilar, voorzitter van Eldense, gaf in hetzelfde programma aan dat hij het vermoeden had dat er iets niet klopte. ,,Ik zag vreemde dingen tijdens de wedstrijd: een gebrek aan intensiteit, spelers durfden hun voet er niet in te zetten. Ik was na de wedstrijd direct van plan om dat te melden."