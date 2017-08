Huddersfield verpest debuut van Frank de Boer

Het debuut van Frank de Boer als trainer van Crystal Palace is uitgelopen op een faliekante mislukking. Op het eigen Selhurst Park in Londen ging de ploeg van de Nederlander met 3-0 onderuit tegen Premier League-debutant Huddersfield Town. Slordigheden in de achterhoede in de eerste helft kostte hem het uitzicht op een goed resultaat. De nederlaag maakte vooral duidelijk dat De Boer een loodzware klus wacht.

Door Geert Langendorff

De ontvangst door het publiek in het compacte stadion in Londen was warm en oprecht. De Boer nam het applaus dankbaar in ontvangst. Langs de zijlijn meldde hij zich herhaaldelijk op de voor hem karakteristieke wijze. Fluitend op zijn vingers, dirigerend, fronsend met zijn wenkbrauwen. Geen tel nerveus of opgejaagd. De Boer introduceert zich aan de supporters als een relaxte trainer.

Volledig scherm Frank de Boer. © Getty Images Risico neemt hij direct. De Boer gunt de jeugdige aanwinsten Ruben Loftus-Cheek (Chelsea), Jaïro Riedewald (Ajax) en Timothy Fosu-Mensah (Manchester United) een basisplaats. Patrick van Aanholt speelde ook het hele duel bij Palace. Waar Loftus-Cheek zich redelijk staande houdt, hebben de twee Nederlanders beduidend meer moeite met het tempo en het fysieke geweld in de Premier League. Crystal Palace toont zich anders dan Huddersfield Town een ploeg in opbouw.

Volledig scherm © Photo News De verdediging van Crystal Palace vormt vanaf de aftrap een zwakke plek. Enkele malen loopt het ternauwernood goed af, maar de storm gaat niet liggen. De defensie weet zich geen raad met hoge ballen vanaf de zijkant. Een hoekschop van Aaron Mooy, doorgekopt bij de eerste paal door Chris Schindler, resulteert in een eigen doelpunt van Joel Ward via wiens voet de bal over de lijn caramboleert (0-1).



Twee minuten later maakt Crystal Palace duidelijk, dat van een incident geen sprake is. Als Mooy, overgenomen van Manchester City, voorzet, laat Riedewald zich in de luren leggen door Steve Mounie. De Nederlander verzuimt mee te springen met de spits van Huddersfield Town, die deze blunder genadeloos afstraft (0-2). Na amper een halfuur spelen moet het team van De Boer een berg beklimmen.

Voor een deel komt dit door zijn dapperheid. De coach gunt zowel Riedewald als Fosu-Mensah een plek in het centrum van de defensie. Hun onwennigheid werkt verlammend op de intenties van Crystal Palace. Promovendus Huddersfield Town vormt daarbij een zeer ongelukkige club om tegen te debuteren. Het elftal van trainer David Wagner is een meester in het opjagen van ploegen.



De boezemvriend en collega van Jürgen Klopp bij Borussia Dortmund toverde Huddersfield Town vorig seizoen om in een van de openbaringen in het Championship. Uiteindelijk leidde hij The Terriers, in de play-off finale om promotie tegen het Reading van Jaap Stam, naar de Premier League. De imposante speelwijze, gebaseerd op ‘gegenpressing’ en kracht, brengt een niveau hoger ook Crystal Palace nadrukkelijk in verlegenheid.

Volledig scherm Debutant Jairo Riedewald (links). © Photo News

De Boer, nog altijd een toonbeeld van kalmte, brengt Crystal Palace na de rust tot bedaren, maar tot een ommekeer leidt dit niet. Het ontbreekt aan nauwkeurigheid in de afronding, terwijl Huddersfield - waar Nederlander Rajiv van la Parra vlak voor tijd inviel - onverstoorbaar blijft loeren op een kans om uit breken. Dat lukt twaalf minuten voor het einde. Steve Mounie schiet in een bliksemsnel uitgevoerde counter de 3-0 binnen.



Het debuut van De Boer valt zo volledig in het water. In plaats van een staande ovatie wacht hem na het laatste fluitsignaal boegeroep van het deel van de aanhang dat Selhurst nog niet heeft verlaten.