'In de Championship kun je Oranje wel vergeten'

Door André Valk

Vooraf had Marten de Roon zich er nog zoveel van voorgesteld. De oud-Spartaan draaide bij Atalanta Bergamo een prima seizoen 2015-2016. De verdedigende middenvelder - overgekomen van Heerenveen - werd door de supporters uitgeroepen tot speler van het jaar en maakte een miljoenentransfer naar Engeland. ,,Hoewel ik het in Bergamo uitstekend naar mijn zin had, kon ik deze aanbieding niet weigeren. En daar sta ik nog steeds achter, want de Premier League is het beloofde land van het voetbal."

Zijn verblijf bij promovendus Middlesbrough werd vorig seizoen geen succes. Wat heet. ,,Om te kijken is de Premier League geweldig, want er gebeurt veel. De snelheid en de intensiteit waarmee wordt gespeeld, zijn met geen enkele andere competitie te vergelijken. Maar ik miste de tactische discipline. Alles gaat op kracht. Onder de top-6 viel het tactisch vernuft tegen. Ik vind het fijn om over het voetbal na te denken, om op die manier een tegenstander te verslaan."



De Roon was een zekerheidje onder manager Aitor Karanka. Hij scoorde in 33 wedstrijden voor Middlesbrough vier keer, waaronder een onvergetelijke gelijkmaker in blessuretijd bij Manchester City. Na een miserabele tweede competitiehelft degradeerde Middlesbrough. Karanka werd in maart ontslagen, De Roon bleef basisklant. ,,Het was geen leuk jaar. Er was een splitsing in de groep tussen de Spaans en Engels sprekende jongens. We waren geen hecht team en groeiden niet naar elkaar toe."

Daarom wilde hij weg bij de club. ,,Het liefst terug naar Italië of een land als Spanje. Ik had in Engeland geen problemen met de mensen en het spreken van de taal maakt het er makkelijk. Maar de kwaliteit van leven ligt in Italië hoger. Het eten, het weer, de koffie. De mentaliteit is heel relaxt, daar ben ik wel van. En bij Atalanta ondernamen we veel als groep, ook iets dat me trekt."

Volledig scherm Marten de Roon in duel met Manchester City's Fernandinho. © Pro Shots De onophoudelijke geruchtenstroom bracht De Roon, die in de jeugd ook voor Feyenoord speelde, in verband met onder meer Lazio Roma en Manchester United. José Mourinho was laaiend enthousiast over hem, noemde De Roon zelfs fenomenaal. ,,Een mooi compliment, maar alleen de interesse van Atalanta was afgelopen zomer concreet." De vraagprijs lag aanvankelijk te hoog voor de Italianen. Vorige week vonden beide partijen elkaar alsnog, maar wel pas nadat De Roon met Middlesbrough de competitieopening verloor bij Wolverhampton Wanderers (1-0). Naar verluidt kostte hij ongeveer 14 miljoen euro.



,,Mijn gezin (vriendin en twee dochters, red.) moet zich weer aanpassen, maar dat hoort bij het voetballeven. Ons oude huis is helaas niet beschikbaar, mijn rugnummer 15 nog wel, haha. Atalanta heeft met de vierde plaats een bizar goed seizoen gedraaid en plaatste zich rechtstreeks voor de Europa League. En het Nederlands elftal heeft ook een rol gespeeld bij mijn keuze te vertrekken. Als je in het Championship speelt, kun je een oproep wel vergeten."