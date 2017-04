Leipzig doet goede zaken om plek in Champions League

In de uitwedstrijd tegen FSV Mainz won het met 3-2. De doelpunten, gemaakt door Marcel Sabitzer, Naby Keita en Timo Werner namens Leipzig en Jairo en Yoshinori Muto voor Mainz, vielen allemaal in de tweede helft. In de laatste minuut kreeg Mainz-speler Jean-Philippe Gbamin nog rood.

Paul Verhaegh scoorde weer eens uit een strafschop voor Augsburg tegen Ingolstadt, maar het was onvoldoende voor een punt. In de thuiswedstrijd grepen de bezoekers de laatste strohalm in de strijd tegen degradatie. Sonny Kittel en twee keer Almog Cohen zetten een 3-0 voorsprong op het scorebord. Een penalty en een assist van Verhaegh op Halil Altintop in de laatste tien minuten brachten de spanning nog wel even terug.