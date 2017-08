LIVE: Bale op de bank bij Real, Barça met slechts aanvallers

Real Madrid treedt woensdag niet alleen zonder de geschorste Cristiano Ronaldo aan in het tweede duel met FC Barcelona om de Spaanse Supercup, maar ook Gareth Bale ontbreekt. Trainer Zinedine Zidane heeft de aanvaller uit Wales op de bank gezet voor de thuiswedstrijd in Estadio Santiago Bernabéu. In vergelijking met het eerste duel zondag in Camp Nou (1-3) zijn ook de middenvelders Casemiro en Isco uit de Madrileense ploeg verdwenen.



Luka Modric, terug van een schorsing, staat om 23.00 uur wel aan de aftrap bij de 'Koninklijke'. Ook Marco Asensio en Lucas Vázquez zijn nieuw in het elftal van Zidane. Ronaldo, die zondag als trefzekere invaller rood kreeg en uit boosheid de scheidsrechter een duw gaf, is voor vijf wedstrijden geschorst.