Liverpool begint seizoen met puntverlies na spektakelstuk

Aan doelpunten voorlopig geen gebrek in de Engelse voetbalcompetitie. Nadat Arsenal gisterravond het seizoen al was begonnen met een 4-3 zege van 4-3 op Leicester City, speelde Liverpool dus met 3-3 gelijk bij Watford.



De thuisploeg leidde bij rust nog met 2-1. Stefano Okaka kopte in de achtste minuut uit een indraaiende hoekschop de thuisploeg op voorsprong. Sadio Mané maakte na een klein half uur spelen op fraaie wijze gelijk, maar vier minuten later stond Watford door een treffer van Abdoulaye Doucouré alweer op voorsprong.



Daryl Janmaat maakte dat niet meer mee. De Oranje-international van Watford moest zich na ruim een kwartier spelen laten vervangen wegens een knieblessure.



Strafschop na overtreding Gomes



In de 55ste minuut maakte de Braziliaanse aanvaller Roberto Firmino vanaf de strafschopstip gelijk voor Liverpool, waar Georginio Wijnaldum een basisplaats had. De Egyptische zomeraanwinst Mohamed Salah, die ook al de strafschop versierde, zette Liverpool kort daarna op voorsprong.



Liverpool leek daarna af te koersen op een overwinning, maar in blessuretijd ging het toch nog mis voor de ploeg van Jurgen Klopp. Miguel Britos frommelde de bal in de vierde minuut van de extra tijd over de doellijn.



Liverpool speelt komende dinsdag uit bij het Duitse Hoffenheim in de play-offs om een plek in de groepsfase van de Champions League, nadat de ploeg vorig seizoen als vierde eindigde in de Premier League.