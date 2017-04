Luis Enrique woest op arbitrage na zeperd

Luis Enrique wees onder meer op de rode kaart voor Neymar. De Braziliaanse aanvaller werd in de 65e minuut met twee keer geel van het veld gestuurd. ,,Wij hebben een team dat doorgaans weinig schoppen uitdeelt en toch krijgen we op onbegrijpelijke redenen heel veel gele kaarten. Málaga had een paar heel lelijke tackles die niet bestraft werden en wij kregen wel geel.'' Volgens Luis Enrique was zijn ploeg bovendien een strafschop onthouden.



Barcelona had de kans om weer naast Real Madrid aan kop te komen in La Liga, maar bleef nu op drie punten staan met een wedstrijd meer gespeeld. ,,Maar we geven niet op, er is nog een lange weg te gaan'', aldus Luis Enrique.