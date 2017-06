Nederland hoopt op zege van Frankrijk in Zweden

Deschamps voor treffen met Zweden: 'We blijven waakzaam'

8 juni Frankrijk kan morgen in groep A, met ook Nederland, een grote stap zetten naar het WK voetbal van 2018 in Rusland. De 'Haantjes' nemen het in Stockholm op tegen nummer twee Zweden. Met een zege slaat de ploeg van bondscoach Didier Deschamps een gat van zes punten met de achtervolger.