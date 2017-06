Neymar de duurste, Ronaldo niet in top-10

Het CIES Football Observatory onderzocht meer dan 2.000 transfers en stelde zo een lijst samen van de 110 duurste spelers uit de vijf grote Europese competities: Engeland, Spanje, Duitsland, Frankrijk en Italië. De studie houdt daarbij rekening met de huidige club van de spelers, hun internationale status, hun contract, leeftijd en positie.



Vooral door zijn leeftijd (32) moet Cristiano Ronaldo als elfde tevreden zijn met een plaats net buiten de top-10. Eeuwige rivaal Lionel Messi staat op plaats vier, na het Tottenham-duo Delle Alli en Harry Kane. Ronaldo is overigens wel de oudste speler in de lijst. De benjamin is de 18-jarige Kylian Mbappe. Het goudhaantje van AS Monaco staat op de 18de plaats.