Neymar debuteert voor PSG in uitduel met Guingamp

De Vrij en co maken doldwaze slotfase goed en pakken de Supercup

22:59 Lazio heeft vandaag verrassend de Supercup in Italië gewonnen. Met Stefan de Vrij in het basisteam versloeg de ploeg van trainer Simone Inzaghi Juventus in Rome met 3-2. Lazio verspeelde in de slotfase een voorsprong van twee doelpunten, maar won toch nog.