Olympiakos vindt in Hasi nieuwe trainer

Van Marwijk: Minuut stilte was slecht gecommuniceerd

17:18 Er is ophef ontstaan over de minuut stilte die de spelers bij de wedstrijd Saoedi-Arabië-Australië hielden voor de slachtoffers van de aanslag in Manchester. Het elftal van Saoedi-Arabië maakt de minuut namelijk op een wat onconventionele manier vol.