Ook deze voetballers ontvielen ons veel te vroeg

Cheick Tioté (30) zakte vanmiddag in elkaar op de training van zijn Chinese club Beijing Enterprise. Hij overleed korte tijd later. De Ivoriaan is niet de eerste voetballer die tijdens zijn actieve carrière overlijdt. Deze spelers ontvielen ons ook veel te vroeg.

Marc-Vivien Foé (1975-2003)

Op 26 juni 2003, in de 73ste minuut van het duel tussen Kameroen en Colombia (1-0) op de Confederations Cup slaat het noodlot toe voor Marc-Vivien Foé. Zonder tegenstander in de buurt gaat de Kameroener, een beer van een vent, opeens naar het gras. Meteen is er paniek. Foé wordt op het veld gereanimeerd, maar wordt niet meer wakker. Terwijl zijn ploeggenoten in tranen toekijken wordt het levenloze lichaam van de middenvelder van Manchester City op een stretcher de catacomben in gebracht. Foé wordt slechts 28 jaar. Hij is de enige voetballer die op een eindtoernooi overlijdt.



Drie dagen na het overlijden van Foé speelt Kameroen de finale van de Confederations Cup tegen gastland Frankrijk, dat pas na verlenging wint (1-0). Na de eindstrijd poseren de landen gebroederlijk met de beker en een groot portret van de beer uit Yaoundé.

Volledig scherm De spelers van Kameroen poseren met een levensgrote foto van hun overleden teamgenoot. © afp

Miklos Feher (1979-2004)

In de slotfase van het duel tussen Vitória de Guimarães en Benfica (25 januari 2004) kwam Miklos 'Miki' Feher in het veld om een krappe zege voor Benfica (0-1) over de streep te trekken. De Hongaars international (24) pakte meteen geel door tijd te rekken bij de cornervlag. Terwijl Feher met een grijns terugliep naar zijn helft, zakte hij opeens in elkaar. ,,Laat hem niet doodgaan", riep verdediger Argel nog toen de deuren van de ambulance voor hem dichtsloegen. Drie uur later werd de dood van zijn ploeggenoot vanwege hartfalen bevestigd.



Het nummer 29 behoort bij Benfica tot in de eeuwigheid toe aan de Hongaar. Het seizoen erop pakte de club de landstitel. Vader en moeder Feher namen op het veld 'zijn' medaille in ontvangst.

Volledig scherm Miklos Feher stierf op een donkere avond in Guimaraes. © pro shots

David di Tommaso (1979-2005)

In Nederland is het bekendste sterfgeval van een actieve voetballer zonder twijfel dat van David di Tommaso (26). De dood van de publiekslieveling van FC Utrecht schokt de voetbalwereld op 29 november 2005. Een acute hartstilstand wordt de Franse verdediger fataal, hij overlijdt in zijn slaap. Twee dagen later zit de Galgenwaard voor de herdenkingsdienst vol met rouwende fans.



Hoe pijnlijk ook, maar Di Tommaso wordt na zijn dood misschien nog wel bekender dan ervoor. Elk jaar staat FC Utrecht stil bij zijn dood, die een wezenlijk onderdeel is geworden van de clubgeschiedenis. „Hier voel ik hem het meeste”, zei weduwe Audrey in 2015, terwijl ze een toespraak hield op het veld. Met haar twaalfjarige zoon Noa kreeg ze er een cheque voor zijn latere opleiding. „Omdat we jullie nooit vergeten”, zei algemeen directeur Wilco van Schaik.

Volledig scherm 2015: Sébastian Haller ontvangt de Di Tommaso-trofee uit handen van Noa di Tommaso. © pro shots

Antonio Puerta (1985-2007)

22 jaar pas is Antonio Puerta als zijn hart het begeeft. De linksback van Sevilla staat op dat moment op het veld van zijn geliefde Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. We schrijven minuut 35 tegen Getafe, Sevilla staat met 1-0 voor. Puerta verliest het bewustzijn, maar wordt door de medische staf weer bij kennis gebracht. Hij loopt zelf naar de kleedkamer waar hij opnieuw instort. Zijn ploeggenoten horen pas na de 4-1 zege dat Puerta niet meer is.



Twee dagen later wordt het lichaam van Puerta, kind van Sevilla, opgebaard in 'zijn' stadion. Meer dan tienduizend fans betuigen Puerta de laatste eer, onder hen velen van aartsrivaal Real Betis. Puerta laat een zeven maanden zwangere vrouw na.

Volledig scherm Puerta werd op het veld nog succesvol gereanimeerd. © MarcaMedia / Cover/Hollandse Hoogte

Patrick Ekeng (1990-2016)

De dood van Patrick Ekeng maakt in mei vorig jaar veel los. De internationale spelersvakbond FIFPro verwijt de autoriteiten in Roemenië halfslachtig in te grijpen als Ekeng tijdens een wedstrijd van zijn club Dinamo Boekarest in elkaar zakt. Men vraagt zich af of zijn dood te voorkomen was geweest.



Ekeng had vanwege een vergroot hart meer kans op hartproblemen, liet een betrokken arts aan een Roemeens persbureau weten. Volgens hem staat vast dat de Kameroener is overleden aan de gevolgen van een hartprobleem. Onderzoek wijst bovendien uit dat de ambulancedienst die Ekeng eerste hulp bood en naar het ziekenhuis vervoerde amateuristisch handelde. Sinds de dood van de op dat moment pas 26-jarige aanvaller woedt de discussie over de ondermaatse acute medische hulp aan profvoetballers in minder ontwikkelde landen.