Oranje boekt ruime thuiszege op Luxemburg bij terugkeer Advocaat

Door Mikos Gouka



Oranje wilde iets laten zien in Rotterdam. De manier waarop Arjen Robben de openingstreffer van Oranje tegen Luxemburg vierde, dat vertelde wel iets.



Sinds het WK 2014 ging er nauwelijks nog iets goed bij het Nederlands elftal. Sinds die fraaie voetbalzomer is alweer bondscoach nummer vier aan zet. En die vecht met Oranje voor de laatste kans om het WK in Rusland te kunnen halen.



Dat Luxemburg zou worden verslagen, daar was iedereen wel van overtuigd. Maar er stond veel meer op het spel dan alleen drie punten. Oranje diende bij de start van Dick Advocaat en assistent Ruud Gullit een bepaalde overtuiging uitstralen.



De openingstreffer kwam op een welkom moment, want Robben zelf en Vincent Janssen hadden al grote kansen laten liggen. Wesley Hoedt veroverde de bal en deed precies waarom Advocaat hem een basisplaats gaf. De verdediger zocht meteen de diepte. Robben accelereerde en klopte Ralph Schon.



Toen even later Wesley Sneijder zijn recordinterland nummer 131 opluisterde met de tweede Nederlandse treffer, ging de Kuip er eens goed voor zitten. Na rust zorgde Georginio Wijnaldum voor de derde Nederlandse treffer, invaller Quincy Promes kopte fraai een schitterende voorzet van Stefan de Vrij binnen (4-0), Vincent Janssen schoot een strafschop binnen (5-0). En dus waren er vrolijke gezichten in het kamp van Oranje. Maar daarin schuilt ook een zeker gevaar.



Precies een jaar terug won Oranje van Polen en Oostenrijk en speelde het gelijk tegen Ierland. Het lek leek boven maar de terugval, met als triest dieptepunt de nederlaag in Sofia tegen de Bulgaren, wierp Oranje weer ver terug. Advocaat weet wat hem te doen staan. Oranje bij de strot blijven grijpen want elk moment van verslapping kan fatale gevolgen hebben.