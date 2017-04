Oud-bestuurder FIFA naar CAS om schorsing

Chung Mong-joon was twee jaar terug in de race voor het voorzitterschap van de FIFA, maar trok zich terug vanwege de verdenking van corruptie. ,,Eindelijk kan ik naar het CAS'', aldus de Koreaan donderdag in een reactie. ,,Het gaat niet om mij persoonlijk. Het gaat om mijn strijd om de FIFA te hervormen. Dat doe ik al sinds 1994.'' Chung Mong-joon was van 1994 tot 2011 vice-voorzitter van de wereldvoetbalbond.