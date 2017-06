Ranieri krijgt groen licht en gaat naar Nantes

Ranieri wordt in oktober 66 jaar. Volgens de reglementen mogen geen trainers ouder dan 65 jaar in het Franse betaalde voetbal worden aangesteld. Ranieri volgt Sergio Conceiçao op, die na een oorspronkelijke contractverlenging toch naar Porto trok. Onder leiding van de Portugees behaalde Nantes afgelopen seizoen een zevende plaats in de Ligue 1.

Ranieri was eerder al actief in de Franse competitie. Tussen 2012 en 2014 was hij al trainer van AS Monaco. Daarnaast zat de ervaren oefenmeester ook al op de bank bij onder meer Napoli, Fiorentina, Valencia, Juventus en AS Roma. Met Leicester City behaalde Ranieri in 2016 geheel onverwacht de landstitel. In februari van dit jaar werd de Italiaan daar ontslagen wegens tegenvallende resultaten.