Rodgers krijgt nieuw contract bij Celtic

De voormalige trainer van onder meer Swansea City en Liverpool leidde Celtic naar het zesde opeenvolgende kampioenschap in Schotland. Ook aartsrivaal Rangers FC, na vier jaar terug op het hoogste niveau, kon de hegemonie van de groen-witte brigade uit Glasgow niet doorbreken. Onder Rodgers is Celtic dit seizoen in eigen land nog steeds ongeslagen. Zijn ploeg won ook al de League Cup en jaagt op de 'triple'. Celtic staat later deze maand in de halve finale van het Schotse bekertoernooi tegenover Rangers.