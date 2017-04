Swingend Spurs met heerlijke goals langs Watford

Heung-min Son (2), Dele Alli en Eric Dier kwamen tot scoren voor de ploeg van Mauricio Pocchetino. Alle treffers waren om van te likkebaarden. De mooiste, een weergaloze knal in de bovenhoek, kwam van Alli.



Vincent Janssen mocht na zijn heldenrol tegen Swansea City van woensdag weer eens in de basis beginnen, maar viel wat uit de toon bij het swingende Spurs. In de eerste helft hield de spits twee dotten van kansen om zeep. Hij werd na een uur afgelost door Harry Kane, die terugkeerde van een blessure



Spurs loopt door de zege drie punten in op Chelsea, dat later vandaag in actie komt tegen Bournemouth. Het verschil tussen beide ploegen is, met voor Chelsea nog een wedstrijd te gaan, vier punten.