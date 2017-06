Toivonen zet groep A op zijn kop met late goal tegen Fransen

Het is de eerste nederlaag voor 'De Haantjes' in de WK-kwalificatie. Ola Toivonen maakte in de laatste seconden van de blessuretijd vanaf eigen helft het winnende doelpunt, nadat de ver uit zijn doel gekomen Franse keeper Hugo Lloris de bal zomaar in zijn voeten had geschoten.



Olivier Giroud opende in de 37ste minuut de score in het stadion waar Ajax onlangs de finale van de Europa League verloor van Manchester United. De spits van Arsenal kreeg een afgeslagen voorzet voor zijn voeten en krulde de bal vanaf de hoek van het strafschopgebied met de buitenkant van zijn linkervoet prachtig in de kruising (0-1). Lang konden de Fransen niet genieten van die voorsprong. Enkele minuten later kwam een Zweedse voorzet vanaf links voor de linkervoet van Jimmy Durmaz, die keeper Lloris passeerde met een schot in de verre hoek (1-1).



Oranje moet in de resterende vier wedstrijden in ieder geval Zweden of Frankrijk passeren om kans te maken op WK-deelname. De groepswinnaar kwalificeert zich rechtstreeks, de acht beste nummers twee van de negen groepen strijden in de play-offs om vier tickets naar Rusland.



Oranje treft Frankrijk op 31 augustus in het Stade de France, Zweden speelt die avond in Sofia tegen Bulgarije.