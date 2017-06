TT: Napoli ziet Zoet wel zitten, Fabinho naar ManU

Het voetbalseizoen 2016/2017 is afgelopen en dat betekent dat de transferperiode er weer aan komt. In TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Nederlandse toppers heen? Teruglezen? Klik hier voor de geruchten van gisteren.

Van Veldhoven maakt rentree bij Roda JC

De kogel is door de kerk: Harm van Veldhoven is de nieuwe technisch directeur van Roda JC Kerkrade. Dat heeft hij tegenover L1 gemeld. Hij was in het verleden al hoofdtrainer bij de Limburgers, waarna hij onder meer technisch directeur werd van FC Eindhoven. Die club gunt hem nu de overstap naar zijn oude liefde. Hij tekent in het Parkstad Limburg Stadion voor onbepaalde tijd.

Volledig scherm © Stanley Gontha

Fabinho niet naar City, maar United

Het successeizoen van AS Monaco lijkt de club flink wat spelers te gaan kosten. Eerder zag de club al Bernardo Silva vertrekken, terwijl ook Kylian Mbappé, Tiemoué Bakayoko, Benjamin Mendy en Thomas Lemarop de nominatie staan om te verkassen bij de Franse landskampioen.

De eerstvolgende vertrekker zou echter Fabinho worden. De rechtsback werd in het verleden al veelvuldig gelinkt aan Manchester City, maar Portugese media als O Jogo melden dat het juist stadgenoot Manchester United is dat met Fabinho aan de haal gaat.

Volledig scherm © AFP

Valbuena ploeggenoot Van Persie en Van der Wiel

De Franse international Mathieu Valbuena verhuist van Olympique Lyon naar Fenerbahçe. De 32-jarige middenvelder liet vandaag via Twitter weten dat hij op weg is naar Istanboel, waar de Fransman ploeggenoot wordt van onder anderen Robin van Persie en Gregory van der Wiel.



Valbuena speelde twee seizoenen voor Lyon, waarmee hij dit jaar als vierde eindigde in de Franse competitie en in de halve finales van de Europa League werd uitgeschakeld door Ajax. Eerder kwam de flamboyante spelmaker jarenlang uit voor Olympique Marseille en speelde hij ook korte tijd in Rusland bij Dinamo Moskou.



Het contract van Valbuena bij de Franse ploeg van international Memphis Depay liep nog een jaar door. Hij speelde 52 interlands voor 'Les Bleus'.

Hoedt verlengt bij Lazio, toekomst De Vrij onzeker

Wesley Hoedt verlengt zijn contract bij Lazio tot 2022. Dat meldt het Italiaanse dagblad La Repubblica. De nieuwe overeenkomst van de Oranje-international zal volgens de krant pas op 1 juli officieel worden vanwege budgettaire redenen.



De toekomst van teamgenoot Stefan de Vrij in Rome is onzeker. Zijn contract loop af in juni 2018. Hij heeft volgens La Repubblica een aanbod voor een nieuw contract naast zich neergelegd en wordt in verband gebracht met meerdere andere clubs.



Lazio heeft volgens andere Italiaanse media het vizier voor versterkingen opnieuw op Nederland gericht. Volgens de Romeinse krant Il Messaggero staan zowel Tonny Vilhena als Bart Ramselaar in de belangstelling van de Biancocelesti.

Van der Sar junior van Ajax naar ADO

Volledig scherm Joe van der Sar. © Pro Shots Joe van der Sar slaat zijn vleugels uit. De zoon van oud-doelman Edwin van der Sar, zelf ook een talentvolle keeper, verhuist van Ajax naar ADO Den Haag. De negentienjarige Van der Sar moet na vier jaar vertrekken uit de jeugdopleiding van de club waarbij zijn vader als algemeen directeur werkt.



De 'zoon van' behoorde afgelopen seizoen tot de selectie van het hoogste juniorenelftal van Ajax, de A1 (O19). Van der Sar kwam echter amper in actie voor de ploeg van trainer Aron Winter. De club besloot daarom afscheid te nemen van de jonge keeper, die nu onderdak heeft gevonden in Den Haag.



Van der Sar junior zat eerder drie jaar in de jeugdopleiding van Manchester United toen zijn beroemde vader daar in het eerste elftal speelde. Hij werd in 2013 door Ajax weggeplukt bij VV Noordwijk, de club die voor vader Edwin eveneens de springplank was naar Amsterdam. Joe van der Sar zal voorlopig echter niet in diens voetsporen treden in de hoofdmacht van Ajax.

Napoli ziet Zoet helemaal zitten

Volledig scherm Jeroen Zoet (r), op de training van Oranje met Jasper Cillessen. © Pim Ras Fotografie PSV-doelman Jeroen Zoet weet zich in de belangstelling van het Italiaanse Napoli. Een transfer naar de ploeg van Dries Mertens behoort komende zomer tot de mogelijkheden als de club een opvolger wil hebben voor de bijna 35-jarige Pepe Reina, die in Napels nog een contract voor een jaar heeft.



Napoli heeft zich nog niet officieel met een bod bij PSV of de zaakwaarnemer van Zoet gemeld, maar volgens goed ingelichte Italiaanse bronnen is er al regelmatig contact geweest. De clubleiding ziet het helemaal zitten in Zoet (26), die als man voor de toekomst wordt gezien.

Klaassen op weg naar Everton

Ajax-aanvoerder Davy Klaassen lijkt op weg naar Everton. De club uit Liverpool zou een bedrag van 30 miljoen euro op tafel moeten leggen voor de 24-jarige middenvelder.



De Engelse club van Ronald Koeman heeft al langer interesse in Klaassen. De afgelopen dagen zijn de onderhandelingen in een stroomversnelling geraakt en staat Klaassen een stapje dichter bij een overstap naar de lucratieve Premier League.