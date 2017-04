Türüç debuteert voor Turkije

De voormalig speler van Go Ahead Eagles vocht in 2012 nog voor een profcontract. Tegenwoordig speelt hij voor Kayserispor, waar hij veel indruk heeft gemaakt op de Turkse bondscoach Fatih Terim. Een transfer naar een nog grotere club is nabij voor de middenvelder.



,,Dan komt mijn droom en die van mijn familie uit. Het zou de ultieme beloning zijn. Iedereen heeft altijd alles voor me gedaan als jonge jongen. Ik hoop dat het er tegen Moldavië van komt'', zei Türüç voorafgaand aan het vriendschappelijke duel in een interview.



Turkije won het duel met 3-1. De doelpunten kwamen aan Turkse zijde van Emre Mor en Ahmet Çalik in de eerste helft, en Cengiz Ünder in de tweede helft. In de slotfase deden de Moldaviërs nog iets terug via Radu Gînsari.