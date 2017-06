Vardy haakt geblesseerd af bij Engelse selectie

Vardy ontbreekt daardoor bij de duels tegen Schotland (zaterdag, WK-kwalificatie) en Frankrijk (dinsdag, oefeninterland). Bondscoach Gareth Southgate roept geen vervanger op voor de geblesseerde Vardy, die uit voorzorg eerder op vakantie mag. Het is niet bekend wat voor blessure hij exact heeft opgelopen.



De Engelse selectie liep afgelopen zaterdag en zondag twee dagen mee bij de mariniers van het Engelse leger. Daar waren mobiele telefoons niet toegestaan en werd het nationale team op bijzondere wijze klaargestoomd voor de interland tegen Schotland van komende zaterdag. Engeland gaat met 13 punten uit de eerste vijf duels aan kop in poule F in de kwalificatie voor het WK 2018 in Rusland. Slowakije en Slovenië volgen met respectievelijk 9 en 8 punten, Schotland staat op 7 punten.



Recordinternational en all-time topscorer Wayne Rooney ontbreekt in de selectie van Southgate. De 34-jarige Jermain Defoe, die dit seizoen degradeerde met Sunderland, is wel weer van de partij. Raheem Sterling, Harry Kane en Marcus Rashford zijn de overige aanvallers in de selectie van Southgate.