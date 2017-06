Voetbalwereld reageert verslagen op overlijden Tioté

Kompany na twintig maanden weer Rode Duivel

5 juni Vincent Kompany is eindelijk weer Rode Duivel. De aanvoerder van België en Manchester City maakt vanavond na bijna twintig maanden weer zijn rentree in de oefeninterland tegen Tsjechië. De Belg hulde zich voor het laatste in het shirt van de nationale ploeg op 13 oktober 2015 tegen Israël. Sindsdien kampte Kompany met veel blessures, waardoor het onder meer het EK in Frankrijk miste.