Wijnaldum opnieuw verkozen tot speler van de maand bij Liverpool

Wijnaldum is gelukkiger met zijn uitverkiezing dan twee maanden geleden. ,,Want toen zaten we met de club niet in een goede periode'', zei hij. ,,Nu hebben we gewonnen van Arsenal, Burnley en Everton en verdienstelijk gelijkgespeeld tegen Manchester City. Ik hoop dat we deze lijn kunnen doortrekken.'' Liverpool staat momenteel op de vierde plaats in de Premier League, die aan het eind van het seizoen recht geeft op deelname aan de voorronde van de Champions League. Liverpool speelt morgenavond thuis tegen Bournemouth.