Wijnaldum verspeelt punten met Liverpool in doelpuntenfestijn

Liverpool leek in de openingswedstrijd tegen Watford met de schrik vrij te komen, maar uiteindelijk liet de ploeg van Georginio Wijnaldum toch twee punten liggen. Het laatste van zes doelpunten in een enerverend duel viel pas diep in blessuretijd (3-3).