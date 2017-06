Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam zei zaterdag in deze krant dat er minder migranten moeten worden toegelaten, omdat ‘het maatschappelijk draagvlak onder druk staat’. Als hij dit sentiment in zijn eigen stad voelt, moet hij die zorgen zeker uitspreken. Dat is misschien wel een essentieel onderdeel van zijn ambt – waakzaamheid.

Een ander citaat uit het interview dat de aandacht trok : ‘Het lijkt me logisch dat alle partijen vanaf het centrum naar rechts aan tafel gaan. De PVV zit ook in het rechterkamp, dus ze zullen het met elkaar moeten rooien. Ik vind dat eerlijk naar de kiezer.’

Dit is opvallend: hier gaat de eerste burger zich zelfs bemoeien met de landelijke politiek, iets wat hij in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen absoluut niet wilde doen, ondanks herhaaldelijke pogingen hem te enthousiasmeren voor de strijd om het lijsttrekkerschap.

De PvdA moet vooral met elkaar gaan bakkeleien over het migratiestandpunt, dat kennelijk in elke stad anders is. De sociaaldemocratie worstelt in Nederland al langer met haar identiteit.