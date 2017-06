Renate Wennemars schrijft drie keer per week over wat haar bezighoudt.

Quote Want nu zit hij daar maar. In dat kamertje. Met zijn duizenden woordjes. Renate Wennemars Teruggezet. Hees. Atheïst. Vrijgevigheid....Ik ben de halve ochtend bezig geweest met die foto. Fascinerend vond ik het. Ik bleef er maar naar kijken en steeds zag ik iets nieuws. In die krant van gisteren.

Het was een foto van een naar Nederland gevluchte Syriër die er werkelijk alles aan doet om de Nederlandse taal machtig te worden. Op zijn eigen bijzondere wijze. Hij heeft zijn hele woonruimte beplakt met Nederlandse woorden.

Mijn fascinatie ging uit naar die onnavolgbare, maar geniale actie. Maar ook naar onze taal. En hoe divers die is. Het zag er schitterend uit, dat woordenbehang. Heel kleurrijk en hij heeft nog een leuk handschrift ook.

De woorden haalt hij vaak van YouTube. Vandaar waarschijnlijk dat er ook een sticker is met Wablieft. Dat heeft hij vast niet in het azc in Winterswijk of nu in Den Haag opgepikt.

Hij kan zich straks dus in Limburg en België ook prima verstaanbaar maken.

Maar voorlopig is het hopen dat er iemand bij hem in de wijk het leuk vindt om te oefenen met hem. Je leert een taal natuurlijk vooral door hem te spreken. Want nu zit hij daar maar. In dat kamertje. Met zijn duizenden woordjes. Hij heeft er alle tijd voor, want hij heeft nog geen baan. Bloemist is hij. In Damascus maakte hij schitterende bloemstukken. De foto’s heeft hij laten zien aan de mevrouw van de krant. Hij vond het maar wat gezellig dat ze er was. Ze kreeg een heleboel kopjes thee. Want hij is wel een beetje eenzaam, had ze het idee. En eigenlijk hoopt ze dat een vriendelijke bloemist zich meldt. Hij mag namelijk werken, als statushouder.

Ik heb haar gevraagd of ze af en toe een update in de krant wil zetten. Zodat we kunnen volgen hoe het Hasan Fakhane vergaat. Want wat doet Nederland met mensen zoals hij?