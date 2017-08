ColumnColumniste Nynke de Jong schrijft driemaal per week over wat haar bezighoudt.

Mocht je deze week – of vorige week – met je tentje ergens op een camping in Nederland hebben gestaan, dan heb je een zeer optimistische inborst nodig om er nog iets van te maken. Ik bezocht vorige week een camping in het midden van het land en zag de bittere werkelijkheid van zomer in Nederland: grijze luchten, speeltuinen die veranderden in modderpoelen, en regenjassen, regenlaarzen en fleecetruien zover het oog reikte.

Een diepe buiging voor hen die hier nog vakantievreugde uithalen.

En terwijl de opgooitent voorbij komt drijven, denk je misschien: zaten we maar in Zuid-Frankrijk. Melk uit een kokosnoot, zonnetje op de bol.

En dat snap ik. Vakantie moet wel een beetje als vakantie voelen, en als je elke ochtend de voortent moet hozen, vergaat de vakantiepret je wel. Maar je kinderen doe je hier een groot plezier mee, ook al lijkt dat misschien niet zo. Kinderen die in hun jeugd alleen Nederlandse zomers meemaakten, worden heel dankbare vakantievierders. Die zijn blij met alles. En ik kan het weten, want de zomervakanties van mijn jeugd speelden zich allemaal af in Appelscha, waar we al blij waren met achttien graden en geen regen.

Als wij destijds ‘met zonder jas’ naar buiten konden, was dat al een groot geluk. Wij – de kinderen De Jong – waren net zo mindfull als de deelnemers aan Omroep Max’ We zijn er Bijna, die dit seizoen door regenachtig Ierland toeren. Die senioren glunderen ook bij elke droge ochtend, en hangen bij de eerste zonnestraal meteen de handwas te drogen.

Van zonvakanties word je maar lui en verwend. Voor je het weet denk je als kind dat je op vakantie recht hebt op zon. Dat de hele dag in je zwembroek lopen het echte leven is.

Zoals J.C. Bloem ooit dichtte: ‘alles is veel voor wie niet veel verwacht’. Je leert je te vermaken bij ieder weertype. Middagen lang monopolyen, in je regenpak naar de dierentuin. En als je dan op latere leeftijd toch eens in Zuid-Frankrijk komt, loop je elke dag dol van ongeloof langs het strand. De zon! Geen regen!