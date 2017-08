columnÖzcan Akyol schrijft drie keer per week over wat hem bezighoudt.

Televisiemaker Iris van Lunenburg onderzoekt in een programma de moeilijkheden die mensen met een gemengde relatie ondervinden. Het gaat dan meestal om onderwerpen als kleur en geloof, die vaak tegenstellingen benadrukken, en vooral in de omgeving voor de nodige verwarring en onverdraagzaamheid kunnen zorgen.

Een keer in de zoveel tijd word ik door een krant, tijdschrift of debatcentrum gebeld om te praten over mijn verkering met een hoogblonde vrouw. De assumptie is eigenlijk altijd dat wij grote problemen zouden ondervinden, bijvoorbeeld doordat de culturele verschillen voor dagelijkse strubbelingen zorgen, soms met desa­streuze gevolgen - het einde van de relatie.

De werkelijkheid is weerbarstiger: toen ik mijn vriendin eergisteren vroeg hoe zij onze gemengde relatie ervaarde, keek ze me verbaasd aan en sprak ze de inmiddels vermaarde woorden in huize Akyol uit: ,,Ik vergeet eigenlijk altijd dat jij een Turk bent.”

Wat ze daarmee wil zeggen, is dat mijn afkomst en onze uiterlijke verschillen helemaal geen issue zijn, simpelweg omdat ze niet voor problemen zorgen. Maar daarmee wil ik de ongemakkelijkheid van veel gemengde relaties niet bagatelliseren.

Het onderwerp wordt nu alleen te vaak vanuit de etnische component behandeld. In het verleden had ik ook relaties met blonde meisjes, die afkomstig waren uit een deftiger milieu, en exact dat punt was de bron van een hoop ellende.

Een gastarbeiderskind dat zich wil invechten, indachtig de bemoedigende woorden van premier Mark Rutte, draagt niet alleen de loden last van zijn huidskleur met zich mee. De grootste moeilijkheid bestaat uit de sociaal-economische achtergrond.

Hoe vaak ik wel niet door potentiële schoonouders ben afgekeurd, omdat mijn eigen ouders maatschappelijk weinig voorstellen met hun werk als fabrieksarbeider en schoonmaakster. Een notabele uit Het Gooi hoopt toch op beter voor zijn dochter. Sommigen zijn daar ook vrij uitgesproken in, kan ik u trouwens uit ervaring vertellen.