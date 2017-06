Zelf heeft hij er twaalf. Keniaanse. Dat is toch wat anders dan zo’n Hollandse welvaartskoe. Veel schraler. Daar komt misschien twintig liter melk uit, op een goeie dag. Hij zou flink de blits maken, daar in zijn woonplaats Iten.

Hij is atleet en boer, want zo gaat dat in Kenia. Als hij volgend jaar de halve marathon van Zwolle wéér wint, dan krijgt hij er drie. Belofte van de organisatie. Dus zet maar vast in de agenda: volgend jaar loopt Richard Mengich mee. En wint. Dat wordt dan zijn vierde keer. ‘I can make it’, had-ie van te voren tegen zijn manager gezegd.