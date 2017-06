ColumnÖzcan Akyol schrijft drie keer per week over wat hem bezighoudt.

Er ontspon zich afgelopen weekend een surrealistisch tafereel op het vermaledijde internet: een Amsterdammer was nabij het Centraal Station op een groep mensen ingereden en me-teen wisten digitale activisten dat het om een aanslag ging.

Nog voor de politie iets over de toedracht had bekendgemaakt, werd al schamper gesproken over het integratiebeleid en de migratiestromen. Conclusie: de politiek deugt van geen kant.

Er zijn rechtsgeoriënteerde mensen die bijna hijgerig op een terroristische aanval zitten te wachten, zodat ze kunnen zeggen dat ze al die tijd gelijk hadden – een alibi voor hun onverzoenlijke houding ten opzichte van moslims en andere buitenlanders. Ze handelen alsof ze een mandaat hebben vanuit de maatschappij. Maar klopt dat wel?

Dat het echt zo cynisch is als hierboven beschreven, bleek wel uit het feit dat zelfs aan de verklaring van de politie werd getwijfeld. Een woordvoerder sprak in jargon van ‘onwelwording’, waarmee kwade opzet werd uitgesloten, maar daar wilden de bekende opruiers en notoire vreemde- lingenbashers niets van weten.

De angst voor terreur is zeer realistisch, we zien in omringende landen wat er gebeurt. Dat de aanrijding in Amsterdam meteen aan fundamentalistisch geweld doet denken, mag dan ook geen verrassing heten.

Maar als zelfs een doordeweeks auto-ongeluk, zonder politiek motief, tot naargeestig vuilspuiterij leidt, is er iets grondig mis met de zelfbenoemde klokkenluiders.

Sommige politici en activistische journalisten hebben zichzelf gekroond tot stem van de bezorgde burger, die bevreesd en machteloos toekijkt hoe een land mondjesmaat verandert. Het is goed dat deze geluiden worden gehoord.

Maar de politieke ontwikkelingen in Nederland, Engeland en Frankrijk hebben laten zien dat het overwicht van dit populistische geluid ontzettend meevalt. Het scoort weliswaar goed op televisie en in kranten, maar het electoraat laat zich vooralsnog niet verleiden door politici die anderen willen marginaliseren vanwege hun geloof of afkomst.