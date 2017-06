Een uurtje staken ze. Zestig luttele minuten, omdat ze niet willen dat de leerlingen de dupe worden. Ze willen alleen meer aandacht voor het probleem; als er niet snel meer leraren bij komen, zitten we in 2025 met een tekort van 10.000.

Een uurtje staken ze. Om duidelijk te maken dat dit niet het probleem van hun portemonnee is. Dat dit probleem op al onze bordjes terecht zal komen. Want wij willen toch goed onderwijs voor onze broertjes en zusjes, kinderen en kleinkinderen?

Wij weten toch ook van het toverwoord ‘passend onderwijs’ waardoor bijna ieder kind naar een reguliere school moet kunnen, maar waardoor al die ‘rugzakjes’ wel de verantwoordelijkheid worden van een docent die al weinig tijd over had?

We zouden ze op het schild moeten hijsen, al die docenten. Deze staking is geen ordinair gebedel om een beter salaris, het is een schreeuw om hulp omdat we anders over acht jaar zélf onze kinderen les moeten gaan geven.