Wat is nou precies de lol van kamperen?

Niks zo fijn als de camping. En niks zo verslavend als avondenlang zoeken naar een goede camping waar de zomervakantie gevierd kan worden. Urenlang scrollen door gunstige foto’s van toiletgebouwen en je helemaal verliezen in de beoordelingen van andere gasten, die klagen over een fel schijnende lantaarnpaal bij Veld 4.

Maar de laatste jaren is het een yuppen-paradijs geworden. Een plaats op Bakkum is een statussymbool geworden. Dat blijkt ook wel uit de prijzen: de staplaatsen worden bijna allemaal onderhands doorgegeven, en daarvoor wordt zo tienduizend euro betaald. Tienduizend euro voor een lap gras. Waardoor de ras-Amsterdammers ondergesneeuwd raakten tussen alle rijke tweeverdieners.

In dagen met nogal veel narigheid in het nieuws, is zo’n bericht een vrolijke afleiding. Ik vind het sneu voor die ras-Bakkumers, maar al die andere snoevers die per se op Bakkum wilden staan omdat de ouders van Storm en Olivier en Phileine daar óók op vrijdagavond naartoe rijden, die moeten zich gewoon even achter de oren krabben.