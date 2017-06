Bruggetje Vechterweerd zestig centimeter breder, wereld van verschil

Konden elkaar tegemoet komende scholieren, forensen, toerfietsers en omwonenden tot voor kort alleen een voor een, maar in ieder geval heel voorzichtig passeren op deze smalle oversteek, met de verbreding van 1,20 naar 1,80 meter is het er over een lengte van veertig meter een stuk veiliger en gemakkelijker op geworden. Een eind verderop werd de oversteek van de Vecht over de stuw bij Vilsteren twee jaar geleden op dezelfde manier verbreed en daarmee zijn goede ervaringen opgedaan. Over het verbreden van de brug werd meegedacht door fietstoerclub Dalfsen, de Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland, Gehandicaptenplatform Dalfsen en een ervaren, dagelijkse passant. De verbreding werd betaald door waterschap Drents Overijsselse Delta, gemeente Dalfsen en provincie Overijssel. Donderdagmiddag namen wethouder Ruud van Leeuwen en waterschapsbestuurder Oegema de verbeterde oversteek officieel in gebruik.