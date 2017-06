'Dalfsen is een dictatuur'

Een verzoek tot openbaarmaking van stukken over een kavel in de wijk Oosterdalfsen schoot bij het college in het verkeerde keelgat. Twee toekomstige bewoners van deze wijk eisten dinsdag via de rechter dat Dalfsen ze alsnog een kavel toebedeelt.

,,Ik heb het idee in een dictatuur te leven als een overheid mij voorschrijft wat ik wel en wat ik niet mag zeggen.'' Het is halverwege de zitting in het kort geding tegen de gemeente Dalfsen dinsdagmorgen als de beoogd bewoner van de wijk Oosterdalfsen van de rechter het woord krijgt. De gemeente wil hem de mond snoeren, is zijn idee. Hij en zijn partner schreven zich succesvol in voor een kavel voor een twee-onder-een-kapwoning aan de Trechterbeker. Maar zij en de familie van het andere deel van het pand kwamen niet tot een definitief bouwplan. De gemeente greep in en beriep zich op een clausule in de overeenkomst. Ze besloot alleen de twee eisers hun kavel te ontnemen. Uit coulance gaf ze de toekomstige bouwers de mogelijkheid een andere kavel af te nemen: Middeleeuwen 38.

'Not amused'

De eisers gingen akkoord, tekenden een overeenkomst en deden vervolgens een wob-verzoek. Via zo'n verzoek tot openbaarmaking willen ze de besluitvorming rond het conflict over de Trechterbeker boven tafel hebben. Burgemeester en wethouders waren 'not amused', zei een vertegenwoordiger namens Dalfsen. ,,We wilden een impasse doorbreken en dan opeens een wob-verzoek: dan is het vertrouwen weg. Dan is het over.'' In een kort mailtje kregen de twee eisers te horen dat ze niet langer een kavel hadden.

