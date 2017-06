Dalfsen verdeelt kansenpot

De oogstdag in Oudleusen, een picknickset bij de speelbuurtplek in Hoonhorst en een elektrische laadpaal voor fietsen in Nieuwleusen-Zuid: allemaal kunnen ze rekenen op een financiële bijdrage van de gemeente Dalfsen.

De bijdrage komt uit de zogenaamde kansenpot, bedoeld voor initiatieven die de leefbaarheid vergroten. In totaal is er 15.000 euro beschikbaar, waarbij de grootste bijdrage gaat naar het herinvoeren van een schaapskudde in het Rechterense Veld. De komende vijf jaar worden Bentheimer zandschapen ingezet voor herstel en onderhoud van het natuurgebied. Dalfsen draagt 2.500 euro bij, omdat de aantrekkingskracht van de kudde wordt gezien als middel om oud en jong in beweging te krijgen.

Ook 1.250 euro voor het plaatsen van een picknickbank bij De Weitjes in Hoonhorst, 1.500 euro voor de organisatie van jubileumactiviteiten van duurzaamheidsvereniging Nieuwleusen Synergie, 600 euro voor een toegangshek en een bankje nabij een wandelpad naar de Vecht, 2.500 euro voor de aanleg van een beweeg- en beleeftuin bij de Hulstkampen in Nieuwleusen en 625 euro voor de oogstdag in Oudleusen. Die laatste werd al eerder gesubsidieerd vanuit de kansenpot, maar toen kon het evenement vanwege ernstige ziekte van een van de organisatieleden niet doorgaan.

Nu worden opnieuw oude ambachten getoond, streekproducten verkocht en muziek in streektaal gezongen. Het bevordert de leefbaarheid en saamhorigheid binnen Oudleusen, is de gemeentelijke gedachte. Dat dorp ontvangt ook een bijdrage van 500 euro voor beplanting van het nieuwe evenemententerrein. Nieuwleusen wordt voor 1.800 euro gespekt en kan daarmee een elektrische laadpaal voor fietsen bij het grote parkeerterrein in Nieuwleusen-Zuid plaatsen.