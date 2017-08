Dalfsen wil af van 'ongewenst gedrag' in gemeentehuis

Su­ker­bie­ten­feest: ook de regio smult mee

13 augustus In de aanloop naar het meerdaagse Sukerbietenfeest in Lemelerveld sprak Marcel Reimink als een van de organisatoren al de hoop uit dat hij ook bezoekers uit aan andere dorpen dan het eigen zou kunnen begroeten. Nu de festiviteiten in Lemelerveld zo goed als afgelopen zijn kan dezelfde Reimink zeggen dat het gelukt is. ,,Een goed Sukerbietenfeest", blikt hij terug. ,,Met telkens een volle tent en goede animo voor alle activiteiten. Mooi is dan ook om te zien dat dezelfde dorpsgenoten met alles meedoen. Of het nu volleybal, voetbal of iets anders is. Iedereen is van de partij."