Dalfsenaren over The Living Village-publiek: 'Een vreemd volkje, en dat is het'

VideoTwee Dalfsenaren wieden deze vrijdagmiddag in een volkstuintje aan de Brinkweg driftig het onkruid. Het lijkt erop dat de twee hard aan het werk zijn, maar ondertussen verwonderen ze zich vooral over de stoet bijzondere types die naar het evenemententerrein iets verderop trekt. Allemaal op weg naar The Living Village Festival. Waar tentjes, vuurkorven, trommels, de spiritualiteit en het gezang wachten.

Volledig scherm Living Village Festival is Dalfsen, een dansact met vuur die werd opgevoerd tijdens de opening van het festival. © Frank Uijlenbroek

Net als de volkstuinbewerkers is de plaatselijke bevolking nieuwsgierig en een beetje Dalfsenaar maakt dezer dagen dan ook een wandelingetje door het buitengebied. Ook in het dorp een onalledaags verschijnsel. Festivalbezoekers benen op blote voeten door de supermarkt en daar kijkt zelfs de gewortelde groenteboer van op. En bij iedere trein die in Dalfsen halt houdt pikken de terrasbezoekers van het aanpalende grand café de nomaden er zo uit. Gelukkig maar, ze komen van ver en uit wel dertig landen, maar zijn over het algemeen vredelievend.

Buurtbewoners knipperen toch even met de ogen, als bezoekers van The Living Village Festival de omliggende bossen intrekken op zoek naar brandhout. Van overlast is ook wel sprake, met name als in de avonduren harde muziek de rust overneemt en 'het vreemde volk' wel erg dicht bij de voortuin komt. En een ontegenzeggelijke geur van verdovende middelen zich over de omgeving verspreidt.

Verkwisting van de aarde

Het lijkt erop dat de kaartcontrole allesbehalve streng is en omwonenden zo naar binnen mogen: ze wonen immers in de 'hotspot' rond het terrein. Daar binnen loopt ook de 46-jarige Frank uit Beverwijk. Hij heeft al soortgelijke festivals bezocht in Portugal, Hongarije en Griekenland en draagt een tooi als een opperhoofd. De verkwisting van de aarde staat hem tegen en hij is dan ook naar Dalfsen gekomen om zijn zelfvoorzienende droom uit te zien komen. Of in ieder geval met andere bezoekers een poging daartoe te wagen.

In het dagelijks leven bouwt Frank websites in elkaar, maar op een dergelijke 'rainbowevent' komt hij meer in evenwicht. En dat heeft de aarde ook nodig, want de verantwoordelijkheid die de mens over de planeet heeft wordt in zijn ogen behoorlijk verkwanseld. Een nieuwsgierige dame uit Nieuwleusen gaat met hem in gesprek. Ze noemt het liever belangstelling, omdat die term enig negativisme weg kan halen. En daar is Frank het dan wel weer mee eens. Tekenend voor de sfeer, want bij The Living Village Festival komen ze er samen wel uit.

Het contrast is groot. Andere jaren speelde boerenrockformatie Normaal op hetzelfde terrein de bezoekers het hemd van het lijf, nu neemt vooral zen de zintuigen over. Tot zondag dan, als het vreemde volkje het trechterbekerdorp aan de Vecht verlaat. En de Dalfsenaar weer in zijn volkstuintje aan het werk kan gaan zonder verrast te worden.

EHBO