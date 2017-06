Damovo: zestig jaar jong

Dorps

Anders

De gezichten achter de organisatie zijn in de zestig jaar meerdere malen veranderd. Bakema ziet dat het goed zit. Ook nu kan er nog altijd een beroep op hem gedaan worden. ,,Het is nu allemaal wat professioneler dan in onze tijd. Op een gegeven moment moet je als bestuur een stap terug doen. Stonden we in een stampende feesttent, waarbij het hart in de keel bonsde. Dan wilde ik naar een kwartier weer weg. Tijd om het over te geven."