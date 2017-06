Extra water voor deelnemers Vechtdaltoer

Over de getrainde toerfietsers die het gewend zijn om lange ritten te maken maakt organisator Jan Ardesch zich niet zo druk. ,,Die weten precies waar ze aan beginnen en zijn het ook gewend om in warm weer te fietsen. Onze voorzorgsmaatregelen richten zich dan ook met name op de mensen met ‘rechte sturen’ en e-bikes.

De route van 70 kilometer is favoriet en dat is toch nog behoorlijk voor ongetrainde deelnemers. Op zich zijn de weersverwachtingen die voor zaterdag zijn uitgesproken niet eens uitzonderlijk, maar het warme weer heeft ons wel redelijk snel overvallen. Nog niemand is er aan gewend en daarom houden we de zaken goed in de gaten. Gelukkig gaat een flink deel van de routes door natuurgebied met veel bos; mooi in de schaduw dus.”

Er is wat verwarring over de vraag of het dit jaar de 22e of de 23e Vechtdaltoer is, maar dat is alleen een kopzorg voor de schrijver van het jubileumboek van Toerclub Dalfsen dat ooit nog wel eens geschreven gaat worden. Sinds een paar jaar is de naam van sportman en Dalfsenaar Erben Wennemars aan de toer verbonden. Leidraad bij het uitzetten van de routes is dat de deelnemers kennis kunnen maken met alle variaties die het stroomgebied van de Vecht te bieden heeft. ,,Maar we willen voorkomen dat het steeds dezelfde rondjes zijn. Elk jaar worden dus nieuwe routes uitgezet", aldus Ardesch.