Gemeente Dalfsen treedt op tegen eigen ambtenaren

DALFSEN Het monotone maar vooral nutteloze gezoem van kopieerapparaten in de weekenden in het raadhuis van Dalfsen zal voortaan voorbij zijn.

Waar ambtenaren in het verleden de apparatuur op vrijdagmiddag uit gewoonte aan lieten staat gaat de gemeente strenger toezien op het uitschakelen van de machines. Ze verbruiken immers stroom, maar op zaterdag en zondag is er niemand die gemeentelijke documenten dupliceert. Het is een van de maatregelen die de gemeente gaat treffen nu het haar eigen raadhuis aan een intern onderzoek heeft onderworpen. Wettelijk verplicht, en bedoeld om als lokale overheid met al haar duurzame ambities een goed voorbeeld voor de burgerbevolking te zijn.

Het gemeentehuis aan de oevers van de Vecht werd na een aanloop van zeker tien jaar in 2008 gebouwd. Het kostte niet minder dan 16 miljoen euro, en nog altijd staan dat kostenbedrag en de locatie van het als bombastische burcht te boek staande bouwwerk ter discussie. Het gebouw bestaat uit drie bouwlagen: de begane grond, een eerste en een tweede verdieping. In de onderliggende kelder een parkeergarage met een aantal bergruimten en een fietsenstalling. De begane grond en de verdiepingen bestaan naast de raadszaal grotendeels uit kantoor- en vergaderruimten. In die kamers en achter diverse deuren de nodige apparatuur om het gemeentehuis draaiend en leefbaar te houden. Op elke verdieping - voor het personeel - twee keukens met daarin een koelkast, koffiezetapparaat en een close-in boiler met een inhoud van tien liter. Ook bij de entree een koffiemachine, in de ontvangstruimte twee beeldschermen. In het gehele gebouw staan zo'n vijftien apparaten, waarbij op elke etage strategisch drie kopieerkasten een plekje hebben gekregen. Om het af te maken: als ambtenaren met de lift naar de tweede verdieping gaan is daar het personeelsrestaurant met ovens, warmhoudplaten, frituur en afzuiging. Er wordt gekookt, op gas.

Om het energieverbruik op een laag pitje te zetten heeft de gemeente Dalfsen de afgelopen jaren al verschillende maatregelen getroffen. Zo is de in- en uitschakeling van de verlichting beter afgestemd op de openingstijden van het gemeentehuis. Daarnaast zijn op de tweehonderd werkplekken de flink verbruikende computerkasten aan het bureau vervangen voor een zuiniger systeem. De eerdere plaatsing van niet minder dan 471 zonnepanelen op het dak is echter dé slok op de gemeentelijke borrel. Ook proberen burgemeester en wethouders de gebruikelijke dienstreizen zoveel mogelijk met de fiets, benenwagen of elektrische scooter te maken.