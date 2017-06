Jonge Polen raken rijbewijs kwijt nadat zij veel te hard rijden

Recreatie moet nieuwer, beter en luxer

7 juni De caravan raakt uit de gratie en de kortere vakantie (midweek, lang weekeind) in een luxe chalet is populairder. Mensen willen vaker weg. Of permanent vakantie vieren. Met als extreem voorbeeld: de camper village. Zo blijkt op het symposium van het jubilerende Arcabo Chaletbouw in Nieuwleusen. De grootste bouwer van wintervaste luxe chalets van Noord-Europa.